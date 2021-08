Jessica Thivenin a accouché, découvrez le prénom de sa fille (PHOTO)

4 ( 4 )



Jessica Thivenin a donné naissance à son deuxième enfant, une petite fille prématurée mais en bonne santé, dans la nuit de samedi à dimanche. La maman et le bébé, qui se prénomme Leewane, se portent bien.



« Notre fille LEEWANE est née cette nuit le 22 août à 3h32 , elle pèse 2kg460 . Elle est là enfin parmis nous. » a écrit Jessica sur son compte du réseau social Instagram pour annoncer la bonne nouvelle.



« Après toutes ces semaines à se battre pour la garder le plus longtemps possible dans mon bidou, enfin on peut la serrer contre nous. Nous sommes en néonat mais elle est forte, je suis tellement fière de nous! merci mon dieu 🙏🏻🍀 34SA + 6 » a-t-elle poursuivi.

La petite fille est le deuxième enfant de Jessica Thivenin et son mari Thibault Garcia, déjà les heureux parents de Maylone, âgé d’un an et demi.



Jessica et Thibault dévoilent la première photo et le prénom de leur fille

