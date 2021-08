Un si grand soleil : Akim devant l’IGPN, Violette va mal, ce qui vous attend lundi 23 août (épisode n°716 en avance)

5 ( 7 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on peut vous dire que dans l’épisode n°716 qui sera diffusé le lundi 23 août, Akim est interrogé par l’IGPN.



Annonces



Annonces

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 3 septembre 2021



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, l’enquêtrice de l’IGPN interroge d’abord Abou, qui maintenant sa version et affirme qu’il ne se souvient de rien. Elle doute et interroge Janet, qui affirme qu’il est possible qu’il ait une amnésie.

Et de retour au commissariat, elle interroge Thierry et Akim. Thierry garde sa version, il maintient qu’Abou est tombé en se débattant. Et Akim ment une fois de plus pour protéger Thierry…



Annonces





Akim culpabilise mais Thierry affirme que c’est normal de protéger ses collègues. Elise les surprend, elle sent qu’il y a un malaise… Lucille, qui continue sa petite enquête, interroge Elise. Celle-ci affirme qu’elle n’aime pas Thierry et qu’il est raciste.

De leur côté, Laetitia et Serge nagent dans le bonheur. Ils ont passé le week-end en amoureux chez Levars, qui lui donne les clés de chez lui. Camille a passé le week-end avec Kira, elle pense que sa mère finira par ouvrir les yeux sur Serge…

Quant à Violette, elle s’occupe de finaliser son testament avec Florent et le notaire. Elle se réjouit ensuite avec Myriam que tout soit réglé. Mais le soir, seule chez elle, Violette fait un malaise et échappe son médicament.

Rendez-vous lundi 23 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés