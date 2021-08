Plus belle la vie : ce soir, César drague Emma (résumé + vidéo épisode 4345 PBLV du 13 août 2021)

5 ( 2 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4345 du vendredi 13 août 2021 – César va draguer Emma ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’Emma se dit heureuse pour César et Barbara, celui-ci reparle du coupe qu’ils ont formé et lui fait des compliments gênants…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4345

Rochat met en garde Vidal sur le grand cornu, c’est un homme dangereusement paranoïaque. Il doit empêcher Fanny de retourner sur l’ile. Problème, Fanny est plus motivée que jamais et a déjà booké le bateau et le pécheur qui va la conduire. Vidal va donc l’accompagner sur l’ile afin de la protéger. Carmen et Christophe tentent en vain de la dissuader. Et ces deux-là ont l’air de cacher quelque chose à Fanny…



Face au désir d’enfant de Barbara, César botte en touche. Baptiste visite l’atelier et voit bien que César lui cache quelque chose. Il comprend bien vite le deal de César avec la mairie lorsque Léo arrive pour un « stage de sénior ». Il essaie d’appeler César qui ne lui répond pas. Baptiste est donc obligé de faire cours à Léo…

Yolande a une idée pour coincer le maitre chanteur. Elle va se faire passer pour une femme très riche, et une proie facile…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4345 du 13 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

