Plus belle la vie : ce soir, Jérémie s’attaque à Gabin (résumé + vidéo épisode 4337 PBLV du 3 août 2021)

4.8 ( 12 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4337 du mardi 3 août 2021 – Jérémie harcèle Céline ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’elle le prend pour Alexandre, son frère jumeau, Jérémie menace le fils de Céline, Gabin…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : les naufragés retournent sur l’île, la femme de Valentin débarque (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4337

Fanny parvient à sauver Vidal de sa pulsion suicidaire. Il lui raconte le drame qu’il a vécu avec le suicide de son père. Fanny et Vidal sont liés tous les deux par l’abandon de leurs pères respectifs. Vidal en tant que médecin aide Fanny à accéder au corps de Jean-Jacques. Fanny se recueille et Vidal à côté remarque une rayure sur un os qui indique que Jean-Jacques a été tué. De son côté, Jérémie suit Céline de près et menace de s’en prendre à Gabin…



Annonces





Blanche voudrait que Franck trouve une solution concrète pour Kalya. Il a donc l’idée de la loger au Céleste mais Kalya refuse car elle ne veut pas gaspiller de l’argent. En effet, elle vient en aide à sa famille au Mali alors Franck décide de « l’engager » avec lui sur un chantier…

Barbara revient à la charge auprès de Baptiste et lui assure qu’elle sera son alliée si César se comporte mal. Baptiste pose alors ses conditions…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4337 du 3 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés