Plus belle la vie : ce soir, Jérémie s’introduit chez Fanny (résumé + vidéo épisode 4343 PBLV du 11 août 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4343 du mercredi 11 août 2021 – Jérémie s’introduit chez Fanny en pleine nuit ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Il se fait toujours passer pour Alexandre mais Fanny l’envoie balader et lui demande de partir.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Fanny découvre la vérité, Franck prépare un mariage blanc (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4343

Céline est tétanisée et prend en photo le grand cornu qui a l’air de chercher quelque chose. Alors que Fanny est endormie, Jérémie vient la réveiller en lui caressant la joue. Elle lui demande de dégager et ne veut plus le voir. De son côté, Rochat a trouvé des infos sur Ambre, son nom est Delacroix, elle a été kidnappée alors qu’elle était en famille d’accueil. Patrick a convoqué Fanny et Carmen : le poignard retrouvé dans les affaires de Jean-Jacques faisait partie de la collection de l’ambassadeur Duroc…



Kevin, en voulant chasser César et son commerce de place du Mistral, apprend qu’il s’agit aussi du business de Baptiste. Kevin a l’impression d’avoir loupé un truc, il ne s’attendait pas du tout à ce que les deux ennemis travaillent ensemble. Puisqu’ils ont été chassés de la place par la police, Baptiste et César vont occuper la coloc pour travailler…

Yolande n’a plus aucun désir et Jocelyn, en fantôme, lui conseille de prendre exemple sur Mirta. Cette dernière s’ouvre à sa sensualité…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4343 du 11 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

