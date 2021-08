Plus belle la vie : ce soir, Laetitia laisse une 2nde chance à Valentin (résumé + vidéo épisode 4346 PBLV du 17 août 2021)

5 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4347 du mardi 17 août 2021 – Laetitia va finalement laisser une seconde chance à Valentin ce soir dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie ». En effet, Valentin va lui préparer une belle surprise en référence à ce qu’ils ont vécu sur l’île et Laetitia va être touchée…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4347

Valentin convainc Laetitia de lui laisser une seconde chance, ils se retrouvent lors d’un rendez-vous sur la plage. Ils se remémorent cette fameuse nuit du 14 juillet sur l’ile, où ils ont vécu l’apogée de leur amour. Fanny, toujours prisonnière, fait la connaissance de Bianca, la mère d’Alexandre. Fanny est honnête avec Bianca, elle ne croit pas à la théorie du complot. Alexandre demande la permission a son père d’avoir un moment en tête à tête avec Fanny. Il se confie sur sa mère et la maladie du cerveau qu’on lui a diagnostiqué. Il se sent également coupable de tout ce que Fanny a enduré ces derniers temps. Jérémie vient alors mettre un terme à cette discussion, c’est l’heure du verdict pour Fanny…



Yolande prépare avec Mirta et Alain son appel au maitre chanteur. Elle pose ses conditions : elle lui remettra l’argent en cash et lui donne rendez-vous place du Mistral. De son côté, Mirta est hantée par son désir qu’elle voit partout, même auprès du Père Raphael…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4347 du 17 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

