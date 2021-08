Plus belle la vie : ce soir, Laetitia tombe de haut (résumé + vidéo épisode 4357 PBLV du 31 août 2021)

5 ( 1 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4357 du mardi 31 août 2021 – Laetitia va tomber de haut ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, elle va apprendre de la bouche de Debbie que celle-ci est la femme de Valentin !… Déception au rendez-vous pour Laetitia, qui avait récemment donné une seconde chance à Valentin.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4357

Camille voit bien que Emma est agitée, et qu’elle envoie des textos en cachette. Cependant Emma refuse que sa petite sœur se mêle de sa vie privée. Barbara est toute excitée à l’idée sauter en parachute. Même si tout se passe bien dans leur association, Baptiste est encore un peu méfiant vis-à-vis de César, il faudra plus de temps pour qu’il change d’avis sur lui. De son coté, Maxime attend Emma, au bar. Avec lui, se trouve deux amis complices pour tendre un piège à Emma…



Vidal vient de faire l’amour avec Ariane, mais il ne peut pas s’empêcher d’être honnête et lui avoue qu’il pense à une autre fille. Ariane est vexée et s’éclipse. En salle d’interrogatoire, Carmen confronte violement Christophe et est contente que cette pourriture soit sortie de sa vie…

Sophie annonce à Kilian qu’elle part rejoindre Marc, son premier amour quelques jours. De leur côté, Noé et Lola sont rentrés de vacances totalement métamorphosés…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4357 du 31 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

