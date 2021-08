Plus belle la vie en avance : Alexandre entre la vie et la mort (vidéo PBLV épisode n°4354)

5 ( 4 )



Annonces





Alexandre va se retrouver en danger de mort la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, dans l’épisode de jeudi prochain, Alexandre va faire un malaise sous l’eau !



Annonces



Annonces

En effet, Vidal et Alexandre s’équipent et plongent par amour pour Fanny.



Annonces



Annonces



Annonces





Cette dernière se souvient que son père avait plongé avec un sac étanche, avec à l’intérieur la fameuse couronne. Vidal, au fond de l’eau repère une petite lueur, il se met à nager dans cette direction, suivi d’Alexandre. Ils aperçoivent la couronne et la récupèrent quand tout à coup Alexandre panique et n’a plus d’oxygène dans sa bouteille. Très vite, Vidal s’aperçoit qu’il n’a plus d’oxygène non plus. Alexandre s’évanouie et malgré la difficulté, Vidal arrive à le remonter à la surface. Fanny est terriblement inquiète mais Vidal parvient à sauver Alexandre avec un massage cardiaque.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4354 du 26 août 2021



Annonces





▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi :EXCLU Plus belle la vie : Fanny découvre la vérité, Franck prépare un mariage blanc (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés