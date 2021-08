Plus belle la vie en avance : Fanny et Vidal, le bisou ! (vidéo PBLV épisode n°4344)

5 ( 1 )



Fanny et Romain Vidal se rapprochent de plus en plus cet été dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Et même si Fanny est tombée amoureuse d’Alexandre sur l’île, dans l’épisode de jeudi prochain, c’est bien le beau Romain qu’elle va embrasser !

Fanny fait son mea culpa, elle regrette d’être tombée amoureuse d’Alexandre et lui confie avoir compris plein de choses…



Fanny s’apprête à embrasser Vidal quand sa mère débarque ! Celle-ci comprend qu’elle les a dérangés et lui remet le carnet de croquis de son père. Fanny est ravie.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4344 du 12 août 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici



