Plus belle la vie : ce soir, Barbara veut un enfant de César (résumé + vidéo épisode 4342 PBLV du 10 août 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4342 du mardi 10 août 2021 – Barbara réalise qu’elle a envie d’avoir un enfant ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, en discutant avec Emma, Barbara réalise qu’elle a envie d’avoir un bébé avec César…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4342

Patrick, touché par le récit de Fanny, vient questionner Carmen et Christophe pour avoir le plus d’éléments possible sur Jean Jacques. Christophe et Carmen ne se souviennent de rien à part que Jean-Jacques passait beaucoup de temps dans son atelier. Ils y conduisent Patrick qui trouve dans une cuve, un sac avec des affaires et une lame tachée de sang. Pendant ce temps, Céline, Rochat et Bilal suivent une thérapie de groupe…



Thomas n’étant pas disponible pour garder Mathis, Barbara propose à Emma de la dépanner pour l’après-midi. Barbara est attendrie par Mathis ce qui fait renaitre son désir d’avoir un enfant et l’avoue à Emma. Les deux jeunes femmes passent un cap dans leur amitié et se rapprochent de plus en plus…

Kalya est seule en rendez-vous chez le banquier et se fait berner pour ouvrir une assurance vie et un prêt à la consommation. Blanche hallucine et prend les choses en main…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4342 du 10 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

