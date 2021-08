Un si grand soleil : Janet aide Abou à s’enfuir, Camille dérape, ce qui vous attend vendredi 27 août (épisode n°720 en avance)

5 ( 5 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°720 qui sera diffusé le vendredi 27 août, Janet va aider Abou à s’enfuir.



A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 10 septembre 2021



En effet, alors que la substitut du procureur compte bien faire virer Thierry de la police, celui-ci affirme à Akim qu’il ne lui en veut pas. Il pense qu’il est aveuglé par sa jeunesse et qu’il comprendra plus tard. Becker assure à Akim qu’il le soutient et salue son courage d’être revenu sur son témoignage.

Becker informe Janet qu’étant sans papier, Abou va être expulsé après son hospitalisation. Janet agit sur un coup de tête : elle aide Abou à s’enfuir en lui donnant de quoi se soigner.



De son côté, Camille se rend à la journée barbecue chez Levars avec Kira. Les deux ados profitent de la piscine de Serge avant que Camille dérape… Elle filme Serge entrain de déverrouiller son coffre. Elle explique à Kira qu’elle compte utiliser la clé de sa mère pour s’introduire chez lui et lui voler de l’argent pour leur voyage à Paris ! Mais Kira refuse de se rendre complice de ce vol.

Rendez-vous vendredi 27 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

