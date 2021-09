Audiences TV prime 25 septembre 2021 : « Les mystères de l’école de gendarmerie » leader devant « The Voice », « The Artist » toujours plus bas…

4.8 ( 6 )



Audiences TV prime 25 septembre 2021. Qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée de ce dernier samedi du mois de septembre ?



Et bien la victoire revient à France 3 et son téléfilm « Les mystères de l’école de gendarmerie ». Porté par Sara Mortensen et Olivier SITRUK, il affiche 4.35 millions de téléspectateurs et 23.5% de part de marché.

Audiences TV prime 25 septembre 2021 : autres chaînes

L’émission de TF1 « The Voice » reste à un bon niveau même si les performances sont à la baisse. Verdict : 3.75 millions de fidèles et 22.9% de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public. TF1 était toutefois leader sur les cibles commerciales avec par exemple 32% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou 41% sur les 4-14 ans.



#Audiences @TF1#TheVoiceAllStars leader sur l'ensemble de la soirée & puissant sur cibles 📌 3,8M tvsp ✅ 32% PDA FRDA-50A

✅ 30% PDA 25-49A

✅ 41% PDA 4-14A

✅ 32% PDA 15-24A

✅ 32% PDA 15-34A Rdv samedi pro avec @nikosaliagas pour les #CrossBattles pic.twitter.com/DF4xVTaCyC — TF1 Pro (@TF1Pro) September 26, 2021

Le « Dr Harrow » de M6 a pour sa part ravi 1.48 million de fans soit 8.1% des téléspectateurs (moyenne des deux premiers épisodes, ndrl).

Le magazine de France 5 « Échappées Belles » est encore à la fête. Hier soir petite virée sur la Riviera Italienne… Une escapade qui a fait rêver 1.23 million de Français (pda 6.5%)

Pour « The Artist », la sauce ne prend décidément pas. À peine 847 000 téléspectateurs et 4.8% de part de marché hier soir…

