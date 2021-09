Demain nous appartient du 6 septembre : Clément s’est-il suicidé ? (résumé + vidéo épisode 1007 en avance)

5 ( 3 )



Demain nous appartient du 6 septembre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1006 de DNA – Alors que Clément a été retrouvé mort vendredi dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », la cause de son décès est encore à déterminer. L’adolescent s’est-il suicidé ? C’est ce que pense la police à première vue en découvrant ses traces de scarification…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1007

Suite à sa chute dans les escaliers du lycée, Clément est décédé sur le coup. Mais s’est-il suicidé ou s’agit-il d’un accident ? La police de Sète mène l’enquête aidés par Damien Julliard, le nouveau technicien de la PTS. Et de son côté, Victoire culpabilise de ne pas avoir observé de signe avant-coureur.



Le lycée Agnès Varda est en deuil et Chloé se sent coupable de n’avoir pas pu éviter le drame. Le comportement de Garance inquiète ses proches : depuis la mort de sa mère, la jeune femme n’est plus la même. Tristan a une grande nouvelle à annoncer à Louise et Bart. En l’absence de leur mère, les enfants Roussel doivent apprendre à se débrouiller tout seuls. Mais Jordan n’en fait qu’à sa tête…

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1007 du 6 septembre 2021

