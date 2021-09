Plus belle la vie : ce soir, Camille sous le choc (résumé + vidéo épisode 4361 PBLV du 6 septembre 2021)

5 ( 4 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4361 du lundi 6 septembre 2021 – Camille est sous le choc ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, elle a fouiné dans le téléphone portable d’Emma et elle a découvert qu’elle échange des sms avec un homme. Elle pense qu’elle trompe Baptiste et en parle à Jacob !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4361

Camille confie à Jacob qu’elle pense que Maxime et Emma couchent ensemble. Elle a trouvé des messages en fouillant dans le téléphone de sa sœur. Jacob soupçonne Emma d’être le maitre chanteur mais Camille est persuadée du contraire. Le soir, Camille propose de garder Mathis pour que Baptiste et Emma puissent sortir en amoureux. Emma décline et dit être déjà prise par une réunion professionnelle. En réalité, elle a accepté l’invitation de Maxime à prendre un verre…



Noé et Lola s’enfoncent de plus en plus dans leur mensonge. Lola est devenue la « référente sexualité » d’Iris, avide de conseils sur le sexe. Quant à Noé, ses potes le félicitent pour ses exploits. Les deux n’en peuvent plus de la pression qu’ils subissent. Alors pour arrêter leurs mensonges, ils décident de coucher pour de vrai…

Babeth et Léa font une intoxication alimentaire. Babeth craint de perdre son bébé. Léa réalise une échographie de contrôle et découvre en même temps le sexe du bébé…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4361 du 6 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

