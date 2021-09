« Good Doctor » du 29 septembre 2021 : deux épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 4)

4.8 ( 6 )



« Good Doctor » du 29 septembre 2021. Malgré quelques difficultés du côté de l’audience Shaun Murphy, alias le célèbre « Good Doctor » de TF1, vous donne rendez-vous pour la suite de la 4ème saison inédite… Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.



« Good Doctor » du 29 septembre 2021 : les deux épisodes inédits de ce soir

Vent de folie

Lea se fait embarquer sa voiture par une entreprise d’enlèvement dont le patron a des méthodes plus que douteuses. Prête à tout pour la récupérer, elle emploie les grands moyens devant Shaun, perplexe, qui ne sait pas s’il doit la soutenir. Ils finissent par récupérer la voiture, mais quand Shaun aborde le comportement un peu étrange de Léa, cette dernière lui avoue qu’elle est enceinte. Glassman a décidé de venir en aide à un patient considéré comme une cause perdue par de nombreux neurochirurgiens. Andrews lui fait remarquer son impulsivité depuis qu’il a battu son cancer, comme s’il n’était pas heureux et qu’il essayait de combler un manque. L’opération est un succès, mais Glassman se pose des questions. Claire et Asher s’entraident pour venir à bout d’une peur qui les ronge.

Le bleu de tes yeux

Lea et Shaun ont une décision à prendre : garder ou non l’enfant que porte la jeune femme. Après avoir pesé le pour et le contre, ils décident de mettre un terme à la grossesse. Mais au dernier moment, le cœur l’emporte sur la raison et d’un commun accord, Shaun et Lea décident de le garder. Park avoue à Reznick qu’il est attiré par elle. Sous le choc, la jeune femme lui demande de déménager. Alors qu’il est sur le point de partir, Park réitère ses sentiments et ils passent la nuit ensemble. Andrews, Enrique et Shaun s’occupent du docteur Chambers, un médecin renommé, froid et cruel, qui souffre à la main droite.



« Good Doctor » est consultation ce mercredi soir dès 21h05 sur TF1.

