Plus belle la vie : ce soir, Camille révèle le secret de Jacob à Kévin (résumé + vidéo épisode 4378 PBLV du 29 septembre 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4378 du mercredi 29 septembre 2021 – Camille va finir par se confier à Kévin ce soir dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, alors que Kévin joue sur la corde sensible, Camille finit par lui révéler que Jacob n’a jamais quitté Marseille et qu’elle continue de le voir…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4378

Camille en dit trop sur Jacob à Kevin. Ce dernier sait désormais que Jacob est resté à Marseille tout ce temps-là. Baptiste est incapable de choisir entre Barbara et Emma. Camille a tout entendu et trouve l’attitude de Baptiste horrible. Baptiste et Barbara vivent pleinement quand ils sont ensemble. Emma les aperçoit au loin, et fait face à sa plus grande peur : la complicité de son mari avec une autre femme…



Betty revient chez les Corcel. Lola, Jules et Kilian, sous l’influence de Betty consomment de la drogue pour la première fois. Noé arrive à la fête et se fait jeter par Lola sous emprise. Cette dernière préfère retrouver Jules avec qui elle trouve beaucoup de point commun…

Emilie demande l’aide de Boher pour savoir si Kevin a quelqu’un d’autre dans sa vie. Boher, qui n’est pas au courant de la mission de Kevin, le confronte au commissariat…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4378 du 29 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

