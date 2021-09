Nikos Aliagas présentera son expo au Grand Pavois La Rochelle, ce jeudi 30 septembre 2021

4.6 ( 9 )



Nikos Aliagas présentera son expo au Grand Pavois La Rochelle

La Grèce est le pays invité d’honneur du Grand Pavois La Rochelle 2021. Et à cette occasion sera présentée l’exposition « La Grèce et la mer » de Nikos Aliagas.

Derrière le journaliste et l’animateur emblématique de télévision et de radio, Nikos Aliagas est aussi un photographe reconnu et compte à son actif, une vingtaine d’expositions en Europe autour des thèmes du temps et du voyage : L’épreuve du Temps, Corps et âmes, Âmes grecques ou encore Parisiennes…

Dans le cadre de la venue de La Grèce, en tant que Pays Invité d’Honneur, l’exposition de photos en noir et blanc « La Grèce et la mer » de Nikos Aliagas rend un vibrant hommage à la Grèce… ou plutôt sa Grèce avec des clichés de visages, de pêcheurs, d’enfants en vacances et de paysages qui vous transportent, vous emportent et vous font voguer sur cette mer qui inspire à l’aventure. Oui, La Grèce est bénie des dieux, de tous les dieux et Nikos Aliagas le lui rend bien au travers de cette exposition qui est à découvrir absolument.



Temps fort à noter

Nikos Aliagas sera présent le jeudi 30 septembre après-midi au Grand Pavois La Rochelle et dans le hall consacré à La Grèce pour présenter en exclusivité son exposition et ses photos.

Le saviez-vous ?

Le lieu : Port des Minimes à La Rochelle

Les dates 2021 : du mardi 28 septembre au dimanche 3 octobre de 10 à 19 heures

Pays Invité d’Honneur : La Grèce

Parrain : Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2020/21

La surface : 100 000 m2

Exposants : 800 marques internationales

Bateaux exposés : 750 bateaux exposés dont 300 à flot attendus

Le nombre de visiteurs : 40 000 visiteurs attendus

www.grand-pavois.com

