Plus belle la vie : ce soir, Baptiste et Barbara amoureux (résumé + vidéo épisode 4374 PBLV du 23 septembre 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4374 du jeudi 23 septembre 2021 – Baptiste et Barbara réalisent qu’ils sont amoureux ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, alors que Barbara demande à Baptiste comment il voit les choses par la suite, Baptiste lui confie qu’il ne voit plus sa vie sans elle…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4374

Baptiste a trouvé les réponses à ses questions : c’est Barbara qui occupait tout son esprit et non le parachute qui ne s’était pas ouvert la première fois. Ils s’embrassent avec passion. Pendant ce temps, César n’est pas dupe et sait que Barbara a rejoint Baptiste. Il dit à Emma que la vie est bien faite et que tous les deux termineront ensemble. De son côté, Emilie vient chercher Kevin au commissariat et en profite pour lui demander qui est Camille, cette fille étrange qui est venue lui parler…



Betty revient comme une fleur avec des courses chez Kilian et Lola. Elle propose aux ados une fête sur la plage et de commencer à boire à l’appartement. Tous sont rapidement ivres. Noé a trop bu et se sent trop mal pour bouger. Le groupe le laisse tranquille, et personne ne réalise qu’une autre personne est restée à l’appartement…

Luna met les choses au clair avec Latifa : si elle essaie encore d’embarquer Sacha dans ses histoires, elle n’hésitera pas à la dénoncer.

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4374 du 23 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

