Plus belle la vie : ce soir, Camille met Emma mal à l’aise (résumé + vidéo épisode 4363 PBLV du 8 septembre 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4363 du mercredi 8 septembre 2021 – Camille va mettre Emma mal à l’aise ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, devant Baptiste, César et Barbara, elle insiste auprès de sa soeur pour venir sauter en parachute avec eux… Et elle parle de Maxime…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4363

Camille insiste pour venir au prochain saut en parachute, plaçant Emma dans l’obligation d’accepter. Furieuse, elle reproche à sa sœur de se mêler de ce qui ne la regarde pas. Elle a simplement bu un verre avec Maxime dans un moment d’égarement, mais c’est fini. Parallèlement, Patrick expose à Revel son plan pour coincer Jacob. Il est persuadé que Jacob est à Marseille, et il a une idée en tête pour l’appâter. Une idée très peu conventionnelle…



Une fête chez les Corcel se prépare ce soir. Si Nisma refuse d’y aller, Iris a trop envie d’y être. Kilian rappelle à Jules qu’il attend toujours de rencontrer sa cousine Betty. Jules le prévient ; qu’il ne s’enflamme pas trop, elle est imprévisible, elle joue sans s’attacher. Mais quand Kilian la découvre à la fête, c’est déjà trop tard…

Sacha traverse une mauvaise passe. Victoire s’inquiète de le laisser seul si elle part suivre un stage pour sa thèse à Montpellier. Heureusement, Luna a une solution…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4363 du 8 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

