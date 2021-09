Un si grand soleil : Alicia trouve du travail, Levars sous pression, ce qui vous attend vendredi 10 septembre (épisode n°729 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°729 qui sera diffusé le vendredi 10 septembre, Alicia a trouvé un travail.



En effet, alors que Sam propose de lui donner de l’argent avant de repartir, Alicia refuse et affirme avoir trouvé un travail, même s’il est trop tôt pour en dire plus. De son côté, Gaspard semble avoir de l’argent, il offre le jet-ski à son ami Lucas et lui explique qu’il gagne de l’argent en jouant en bourse…

L’affaire au sujet de l’héritage de Violette ne s’arrange pas. Levars n’arrive pas à calmer Céline, qui continue d’accuser Myriam et Claire d’avoir tué sa tante. La sortie de Claire avec Violette arrive jusqu’aux oreilles de Janet…



Inquiète pour Claire, Myriam réfléchit à renoncer à l’héritage.

Et de son côté, Levars est sous pression. Il reçoit un coup de fil de maître Strassen, qui lui reproche la disparition des actions. Sans elles, ses clients vont perdre le contrôle de leurs entreprises et ils n’hésiteront pas à s’en prendre à Serge…

Rendez-vous vendredi 10 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

