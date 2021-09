Un si grand soleil en avance : Claire virée de l’hôpital ? (résumé + vidéo épisode n°729 du 10 septembre 2021)

5 ( 1 )



Un si grand soleil du 10 septembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La petite escapade de Claire avec Violette pourrait bien avoir de lourdes conséquences pour l’infirmière dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, alors que Céline a porté plainte et qu’elle accuse Claire d’avoir tué sa tante, ce soir Janet apprend que Claire est sortie avec Violette sans autorisation…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 729

Janet apprend que Claire a fait sortir Violette de l’hôpital illégalement. Claire et l’infirmière en chef lui disent la vérité et même si Janet apprécie leur honnêteté, elle aurait préférée être mise au courant immédiatement… Claire prend tout sur elle et affirme que s’il doit être mise à pied ou licenciée, elle comprendra.



Et alors qu’Alicia veut préserver ses petits secrets, Gaspard joue les flambeurs pour impressionner la galerie. De son côté, Eliott se démène pour obtenir ce qu’on lui demande.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 10 septembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

