Danse avec les Stars : l’ancienne Miss France Vaimalama Chaves rejoint le casting !

A une semaine du lancement de la saison 11, on croyait le casting de « Danse avec les Stars » complet. Et pourtant, TF1 vient d’annoncer l’ajout de l’ancienne Miss France, Vaimalama Chaves.



Âgée de 26 ans, Vaimalama Chaves a été élue Miss France 2019 il y a deux ans.



Depuis, la belle tahitienne s’est reconvertie dans la chanson. Elle va donc maintenant relever le défi « Danse avec les Stars » en intégrant à la dernière minute le casting de la saison 11.

Danse avec les Stars, le reste du casting de la saison 11

– La Star Internationale Dita Von Teese, véritable icône du glamour et de la scène burlesque,

– Jean-Baptiste Maunier, le chanteur et acteur révélé dans le film « Les choristes »,

– Bilal Hassani, le chanteur phénomène aux millions d’abonnés,

– Lucie Lucas, la comédienne qui tient le rôle principal de la série « Clem » depuis 2009,

– Michou, le youtubeur vidéaste préféré des jeunes,

– Lââm, la chanteuse populaire aux 4 millions de disques vendus,

– Gérémy Crédeville, l’humoriste, comédien et chroniqueur,

– Moussa Niang, le sportif et l’aventurier emblématique de « Koh Lanta » avec ses 3 participations,

– Aurélie Pons, alias Salomé dans la série phénomène « Ici tout commence »,

– Wejdene, la chanteuse RnB et interprète du succès fulgurant « Anissa » certifié disque de platine,

– Lola Dubini, la chanteuse, humoriste et youtubeuse,

– Tayc, auteur, compositeur et interprète, nouveau représentant de l’Afrolov’, un mouvement notamment inspiré de l’afro et du RnB.



