Ici tout commence du 6 octobre : Charlène très remontée contre Ambre (résumé + vidéo épisode 243)

4.9 ( 7 )



Annonces





Ici tout commence du 6 octobre, résumé et vidéo de l’épisode 243 – Ambre a avoué son mensonge sur les réseaux sociaux, comme lui a demandé Teyssier, ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Résultat, Charlène tombe de haut et elle est très en colère ! La jeune femme est remontée et tout l’institut découvre que Maxime était innocent.



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : la soeur de Ambre débarque, la mère de Naël dévoilée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 4 au 8 octobre)



Annonces



Annonces



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 243

Ambre, moquée par les élèves de l’Institut, avoue enfin son mensonge à Charlène. Enzo prend part à la conversation pendant qu’elle cherche à justifier ses actes. Myriel s’interpose et coupe court au conflit entre les trois élèves.



Annonces





Un live organisé par un élève de l’institut révèle de lourds secrets du passé… Pour Louis, l’heure des règlements de comptes est venue. Rose tente par tous les moyens d’apporter son aide à une étudiante au pied du mur.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 243 du 6 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés