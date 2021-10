Plus belle la vie : ce soir, la disparition de Baptiste (résumé + vidéo épisode 4383 PBLV du 6 octobre 2021)

4.8 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4383 du mercredi 6 octobre 2021 – Rien ne va plus pour Emma et Barbara ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Baptiste a disparu ! Les deux femmes interrogent César, qui minimise cette disparition…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4383

Jacob enferme Baptiste dans une cave selon son mode opératoire en montant un mur. Emma et Barbara s’inquiètent que Baptiste ne soit pas rentré de la nuit. César pense que Emma et Barbara sur-réagissent et que Baptiste a trop de pression en ce moment, il reviendra quand il aura fait le point. Emma, de plus en plus inquiète demande à Kevin s’il ne sait pas où Baptiste pourrait être. Camille, à coté ne dit rien. Quand Emma prend congés, Kevin sent que Camille cache quelque chose…



Lola propose à Jules de passer chez elle pour soi-disant terminer un devoir de mathématiques. Noé, de chez lui, voit Jules rentrer dans l’appart des Corcel, qui lui demande s’il est toujours d’accord pour qu’il conclut avec Lola. Pendant que Lola vit sa première fois avec Jules, Noé de chez lui craque et se montre odieux avec Blanche…

Babeth et Yolande conseillent à Léa d’être franche avec Boher afin d’avouer qu’elle déteste l’appart. Boher est archi déçu et Léa décide de se rattraper…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4383 du 6 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

