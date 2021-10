Plus belle la vie en avance : Franck et Laetitia sont jaloux (vidéo PBLV épisode n°4397)

5 ( 3 )



Annonces





Alors que Valentin et Delphine sont désormais ensemble dans votre série de France 3 « Plus belle la vie », les choses sont compliquées pour Laetitia et Franck… En effet, ces deux là ont bien du mal à voir Valentin et Delphine étaler leur bonheur sur la place du Mistral !



Annonces



Annonces

Dans l’épisode de mardi prochain, alors que l’interrogatoire croisé de Kalya et Franck s’est mal passé, Franck se confie à Laetitia.



Annonces



Annonces



Annonces





Il pense que le mariage blanc est foutu et que Kalya va être expulsée… Et Franck et Laetitia ont la mauvaise surprise de voir Delphine et Valentin rentrer au Céleste, plus heureux que jamais. Ils sont jaloux…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4397 du 26 octobre 2021



Annonces





▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi :EXCLU Plus belle la vie : Abdel en danger de mort, Vidal craque pour Adriana Karembeu (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés