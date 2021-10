Plus belle la vie : ce soir, Baptiste choisit Barbara (résumé + vidéo épisode 4380 PBLV du 1er octobre 2021)

5 ( 1 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4380 du vendredi 1er octobre 2021 – Un nouveau mois commence et on peut dire que la situation est de plus en plus compliquée pour Emma dans « Plus belle la vie ». En effet, la jeune femme ne supporte plus de voir Baptiste rejoindre Barbara et ce soir il est particulièrement dur et injuste…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jacob va tuer César, Baptiste choisit Emma (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4380

César et Jacob se font face. César le prévient : si Jacob le tue, une vidéo sera automatiquement envoyée à la police. César avait donc tout prévu. Selon lui, Jacob ferait mieux de tuer Baptiste. Le lendemain, Baptiste et Kevin échangent sur leur situation sentimentale, avec Barbara et Camille. De son coté, Emma commence à être séduite par César, qui lui promet que bientôt ils seront réunis…



Sacha s’entraine à monter à l’échelle Place du Mistral et fait croire à Mirta qu’il prépare une sérénade pour Victoire. Arrivés devant la maison des Malet, c’est Luna qui peine à monter à l’échelle. Luna et Sacha arrivent à pénétrer dans la chambre et replacent sans problème la bague dans la boite. C’est alors qu’ils entendent une voiture se garer. Sacha n’aura pas le temps de sortir donc Luna décide de vite descendre et de le laisser dans la chambre, caché en attendant. La porte de la chambre s’ouvre et Sacha entend des voix d’un homme et d’une femme, puis un bruit sourd, puis un verre brisé, puis un frottement et la porte qui se referme. Sacha pense avoir assisté à un meurtre…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4380 du 1er octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

