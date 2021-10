Plus belle la vie : ce soir, Jacob et Camille se retrouvent (résumé + vidéo épisode 4389 PBLV du 14 octobre 2021)

5 ( 1 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4389 du jeudi 14 octobre 2021 – Jacob et Camille se retrouvent ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». Et ces deux là se félicitent d’avoir une fois de plus échappé à la police en faisant passer le cousin de Jacob pour lui..



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4389

Camille admet que Jacob avait raison. En effet, le jour où Jacob a frappé Camille, il lui a demandé qu’elle ouvre les yeux sur Kevin car il avait surpris une conversation prouvant que Kevin était en mission. Camille essayait de se convaincre que Kevin l’aimait, mais pour protéger Jacob, elle a imaginé tout un plan. De son côté, César enferme son oncle dans sa maison, appelle Patrick et file au commissariat révéler la vraie identité de Jacob…



Les rapports entre Nisma et Abdel sont toujours aussi tendus. Il ne veut pas qu’elle se rende au mariage de sa cousine Lamia à Aix qui selon lui, est forcé. Il finit finalement par accepter de l’accompagner. Alison ne peut que l’encourager dans ce sens…

Sophie annonce à ses enfants qu’elle repart rejoindre son amant. En voulant placer la lettre dans la chambre de Kilian, Betty tombe sur une boite remplie d’objet la concernant et est terrifiée…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4389 du 14 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

