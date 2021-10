Plus belle la vie : ce soir, la mort d’Abdel (résumé + vidéo épisode 4395 PBLV du 22 octobre 2021)

5 ( 4 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4395 du vendredi 22 octobre 2021 – C’est une terrible nouvelle que Jean-Paul vient annoncer à Alison ce soir dans « Plus belle la vie ». En effet, après avoir retrouvé la veste et la montre d’Abdel, tout laisse maintenant à penser qu’il est mort ! Alison s’effondre…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4395

Les hommes grenouilles fouillent au fond du lac et retrouvent la montre d’Abdel que Karim lui avait offert. Bilal relance un appel en visio avec Ambre et lui convainc de lui dire où elle est. Cette dernière lui donne un point de rendez-vous. Alison est complètement abattue et Boher vient l’achever quand il lui fait part des derniers éléments : du sang a été retrouvé sur la veste d’Abdel et sa montre au fond du lac. Il reste très peu d’espoir pour qu’Abdel soit en vie…



Malgré ce qu’elle dit, Laetitia est jalouse de la relation de Valentin et Delphine. Valentin est plein d’attentions envers Delphine. Cette dernière demande des conseils à Laetitia sur les gouts de Valentin et Laetitia lui communique de fausses informations comme celle d’amener Valentin à l’opéra alors qu’il déteste…

Kevin a accepté sa promotion pour devenir brigadier et Patrick le bizute gentiment. Toute la police est là pour fêter avec lui sa promotion…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4395 du 22 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

