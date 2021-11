« Cauchemar en cuisine » du 5 novembre 2021 : ce soir direction Muret, à quelques kilomètres de Toulouse (vidéo)

3 ( 2 )



« Cauchemar en cuisine » du vendredi 5 novembre 2021. Nouvelle soirée « cauchemardesque » ce soir pour un restaurant en difficulté, enfin au début en tout cas. Un numéro inédit de « Cauchemar en cuisine » vous sera en effet proposé dès 21h05 sur la chaîne. Accès ensuite en replay et/ou en streaming sur 6Play.











Ce soir c’est à Muret, à quelques kilomètres de Toulouse, que Martine a passé un véritable appel au secours au chef Philippe Etchebest afin qu’il vienne en aide à Joël, son mari.

« Cauchemar en cuisine » du 5 novembre 2021 : ce soir direction Muret

Joël tient un restaurant depuis 11 ans, mais aujourd’hui, à plus de 70 ans et alors qu’il devrait profiter d’une paisible retraite, il s’épuise à la tâche.

Malgré tous ses efforts, les clients se font de plus en plus rares et Joël ne peut pas se verser de salaire. Le moins que l’on puisse dire, c’est que dans ce restaurant dédié aux produits de la mer et aux poissons, le chef est allé de surprises en surprises : entre une serveuse complètement perdue, plus de 400 langoustes dans les congélateurs et un cuisinier complétement à la dérive, la situation est catastrophique !



Mais au cours de cette semaine haute en couleurs, le chef va surtout faire une découverte qui va complétement bouleverser l’avenir du restaurant.

.@Chef_Etchebest est appelé à la rescousse par Martine, dont le mari, âgé de 70 ans, s’épuise à la tâche !#CauchemarEnCuisine, inédit, vendredi à 21.05 pic.twitter.com/RHbDfZYuZ7 — M6 (@M6) November 3, 2021

Juste après…

Dès 22h55, rediffusion de deux numéros :

– Saint-Estèphe

– Époye

