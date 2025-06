Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Wambrechies après le passage du chef ? (12 juin 2025)

Publicité





Cauchemar en cuisine, restaurant La Ferme des Trois Louches à Wambrechies le 12 juin 2025 – Ce soir dans « Cauchemar en cuisine » sur M6, Philippe Etchebest est venu en aide à Ophélie et Sébastien dans un restaurant à Wambrechies, dans le Nord.





Mais qu’est devenu le restaurant après le passage du chef ? Réponse !







Publicité





Philippe Etchebest s’était rendu à La Ferme des Trois Louches en mars 2024. À l’époque, le couple faisait face à une pénurie de personnel et devait jongler entre le service en salle et la garde de leur bébé !

Mais plus d’un an après l’intervention du chef, le restaurant a repris du poil de la bête. Les avis des clients sont désormais très positifs, et la nouvelle carte séduit par la qualité de ses plats, largement saluée par tous.



Publicité





Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, le replay sera très vite disponible sur 6Play.