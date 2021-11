Ici tout commence du 12 novembre : Jérémy culpabilise (résumé + vidéo épisode 270)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 12 novembre, résumé et vidéo de l’épisode 270 – Après l’accident de la veille, Jérémy est rongé par la culpabilité ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Simony est à l’hôpital, entre la vie et la mort, Jérémy craint d’être un meurtrier et veut assumer son geste. Mais Clotilde refuse qu’il parle…







Ici tout commence – résumé de l’épisode 270

Après avoir poussé Simony dans les escaliers, Jérémy est très préoccupé. Rose vient lui donner de ses nouvelles mais le bilan n’est pas bon. Jérémy peut être accusé de meurtre si Simony venait à mourir. Il ne peut pas garder ça pour lui. Mais Clotilde n’est pas de cet avis, elle refuse que son fils paie pour cette ordure.



A la coloc, Greg et Eliott restent campés sur leurs positions, forçant Hortense à jouer les médiatrices. De son côté, Gaëtan, déchiré par ses désirs contradictoires, doit faire des choix.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 270 du 12 novembre

