« Échappées belles » du 13 novembre 2021 : ce soir, direction la Crète (Grèce)

« Échappées belles » du samedi 13 novembre 2021. Ce soir dès 20h55, France 5 vous propose de découvrir la Crète (en Grèce, ndrl) et ce dans le cadre d’un numéro inédit de son magazine « Échappées belles ».







« Échappées belles » du 13 novembre 2021 : demandez le programme

La Crète est la plus grande des îles grecques et la cinquième de la mer Méditerranée en superficie. Sa situation géographique tout au Sud de l’archipel, en plus de lui offrir un climat agréable, en fait un véritable carrefour entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Cette « île des dieux », qui a été le théâtre de nombreux épisodes mythologiques grecs, dont la naissance de Zeus, est le berceau de la civilisation européenne. L’île de Crète, autrefois appelée « île Candie », présente un héritage antique et médiéval exceptionnel : palais minoens de Knossós, de Phaestos ou de Malia, mélange d’architecture vénitienne et ottomane de certaines villes comme Héraklion, monastères, églises… Elle bénéficie également d’un patrimoine naturel à couper le souffle composé notamment de magnifiques plages aux eaux cristallines, de formations rocheuses escarpées et d’un arrière-pays sauvage parsemé de petits villages entourés de manteaux verts d’oliviers. Sans oublier ses habitants connus pour leur hospitalité (le filotimo).

La Crète est réputée pour les bienfaits légendaires de sa cuisine. Grâce à ses conditions météorologiques privilégiées l’île propose des produits alimentaires sains et de qualité à base de légumes sauvages des collines et autres fromages de chèvre et de brebis pâturant en pleine nature. La pêche traditionnelle est toujours très répandue en Crète. La star de l’agriculture minoenne est sans conteste l’or vert : l’olive. L’huile d’olive est source de fierté mais aussi de convivialité en Crète car elle se partage toujours autour d’un bon repas.

Soucieux de préserver une nature sauvage dans leur belle île les Crétois se battent pour promouvoir un tourisme responsable. Ces efforts se sont vus récompensés par le label « géoparc » de l’Unesco ainsi que par l’inscription de certains sites de l’Est au réseau Natura 2000.



Jérôme Pitorin part à la découverte des merveilles naturelles et culturelles que propose la Crète. Lors de son périple, il tentera de répondre à bien des interrogations. Comment les crétois réinventent le tourisme et la vie sur l’île afin de la préserver ? Comment les jeunes arrivent à imposer leurs nouvelles idées d’économie circulaire dans une société tournée vers la consommation ? Comment faire face aux enjeux écologiques (préservation de l’eau et lutte pour la sauvegarde des ressources) ?

Jérôme débute son voyage de Héraklion jusqu’à l’extrémité Est de la Crète, aux portes de l’Orient et de ses légendes, pour découvrir une île plus sauvage et moins touristique.

Sujets et reportages de ce soir

– La Crète, une île aux mille visages

– La civilisation minoenne, une civilisation à l’avant-garde ou presque

– La Crète, terre de la gastronomie vertueuse

– La musique crétoise, une tradition vivante profondément ancrée dans la culture de l’île

– La Crète, une terre religieuse

– Les Crétois et la mer.

La Crète passionnément. C’est ce soir dans « Échappées belles » sur France 5 à partir de 20h55.

