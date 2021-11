Ici tout commence du 4 novembre : Ambre soutient Deva (résumé + vidéo épisode 264)

5 ( 2 )



Ici tout commence du 4 novembre, résumé et vidéo de l’épisode 264 – Ambre soutient Deva ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, elle essaie de la convaincre d’aller porter plainte contre Simony. Mais Deva lui assure que c’est impossible… Ambre veut des explications.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Salomé proche de Tom, Simony dans le viseur d’Ambre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 1er au 5 novembre)







Ici tout commence – résumé de l’épisode 264

Deva n’a pas le choix, elle est obligée de continuer à aller à la Masterclass. Mais elle est terrifiée par Simony et a peur qu’il recommence. Ambre essaie de la convaincre de porter plainte mais Deva est catégorique, elle risque gros si elle en parle.



Pour venir en aide à Deva, Ambre échafaude un plan dans le but de piéger un professeur de l’institut. Aux marais salants, un accident rapproche Gaëtan et Stella. En cuisine, Anaïs se méfie de Tom et en avertit Salomé.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 264 du 4 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.f

