NRJ Music Awards : découvrez les nommés de la catégorie Chanson francophone de l’année

A J-2 de la cérémonie des NRJ Music Awards 2021, TF1 et NRJ ont annoncé aujourd’hui la liste des artistes nommés dans la catégorie Chanson francophone de l’année, pour laquelle les téléspectateurs devront voter en direct samedi soir.







Pas moins de 10 chansons sont en compétition dans cette catégorie et les artistes seront tous présents pour défendre leurs titres devant le public et les téléspectateurs des NMA.







Cette année, les nommés dans la catégorie « Chanson Francophone de l’année » sont :

– AMEL BENT & HATIK – « 1, 2, 3 »

– CLARA LUCIANI – « Respire encore »

– DADJU – « Mon soleil »

– GRAND CORPS MALADE & LOUANE – « Derrière le brouillard »

– JÉRÉMY FREROT – « Un homme »

– KENDJI GIRAC – « Evidemment »

– LOUANE – « Aimer à mort »

– SOPRANO – « Dingue »

– TAYC – « Le temps »

– VITAA & SLIMANE – « XY »



AMEL BENT & HATIK, CLARA LUCIANI, DADJU, GRAND CORPS MALADE & LOUANE, JÉRÉMY FREROT, KENDJI GIRAC, LOUANE, SOPRANO, TAYC, VITAA & SLIMANE seront présents sur la scène du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pour interpréter et défendre leur titre en direct, consacré ce soir-là comme l’un des plus grands succès de l’année.

Les téléspectateurs pourront voter à l’issue de toutes les prestations par SMS au 72525 (0,99€ + prix SMS).

Pendant toute la soirée, les prix seront remis par de nombreuses personnalités : CAUET, CINDY BRUNA, DJ SNAKE, DUNCAN LAURENCE, FRANCK GASTAMBIDE, INES REG, IRIS MITTENAERE, JUST RIADH, KEEN’V, LA ZARRA, LENA SITUATIONS, MANU LEVY, SHY’M, TOM GREGORY, POLO & PAN.

NRJ et TF1 vous réservent cette année encore un show exceptionnel, présenté par Nikos Aliagas, avec la liste des stars participantes : ADELE, COLDPLAY, ED SHEERAN, IMAGINE DRAGONS, GIMS, VITAA & SLIMANE, OFENBACH, JULIETTE ARMANET, ANGÈLE, SOPRANO, CLARA LUCIANI, AMIR, AMEL BENT, KENDJI GIRAC, DADJU, HATIK, TAYC, GRAND CORPS MALADE, LOUANE, JÉRÉMY FREROT et MCFLY et CARLITO.

