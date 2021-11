Plus belle la vie en avance : le départ d’Adriana (vidéo PBLV épisode n°4418)

5 ( 1 )

C’est le coeur brisé que la belle Adriana Karembeu va quitter le Mistral mercredi prochain dans votre épisode de la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie« . En effet, alors qu’elle a réalisé que Romain avait toujours des sentiments pour Fanny, Adriana préfère partir…







Publicité





Nathan essaie de trouver les mots pour retenir la mannequin, qui se plaisait bien à Marseille.







Publicité





Mais la décision d’Adriana est prise et elle aurait aimé que ce soit Romain qui la retienne. Et on peut dire que ce n’est pas le cas, Romain envoie même balader Nathan quand il vient lui demander de ne pas laisser filer Adriana…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4418 du 24 novembre 2021



Publicité





A lire aussi :EXCLU Plus belle la vie : Abdel libre, Alison le quitte, Kalya refuse de se marier, Sacha s’en va (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note