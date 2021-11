Plus belle la vie : ce soir, Jean-Paul va louper l’accouchement (résumé + vidéo épisode 4422 PBLV du 30 novembre 2021)

4.7 ( 3 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4422 du mardi 30 novembre 2021 – Avant sa cérémonie de promotion, Jean-Paul est perturbé ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Il confie à Ariane qu’il s’est disputé disputé avec Léa et qu’elle ne veut plus qu’il assiste à l’accouchement !…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : le bébé de Léa et Jean-Paul en danger de mort, un drame au Céleste (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4422

Boher est perturbé par le fait que Léa et lui se soient quittés sur une dispute. Pour lui, c’est important d’être présent à l’accouchement. Il veut que son bébé sache qu’il a un père sur qui il peut compter. Il hésite à appeler Léa. Il est tellement préoccupé par ça qu’il pense à peine à ce qu’il va vivre aujourd’hui ; la cérémonie officielle de son passage au grade de capitaine. De leurs côtés, Léa, Betty, Noé et Bilal arrivent à la montagne. Un éducateur les attend. Ils font devoir participer à la rénovation d’un gîte…



Publicité





Francesco voit qu’Estelle fait la tête et ne comprend pas pourquoi. Estelle l’entend confirmer au téléphone qu’il sera là ce soir. Il dit à Estelle que c’est professionnel mais elle n’y croit pas et veut voir son téléphone. Irrité, il refuse et part travailler. Estelle raconte tout à Fanny et lui confie sa peur d’être trompée…

Luna enfile une belle robe noire. Elle se pomponne pour se suicider, interrompue parfois dans sa préparation par des clients pénibles…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4422 du 30 novembre

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note