Plus belle la vie : ce soir, Laëtitia rembarre Valentin (résumé + vidéo épisode 4403 PBLV du 3 novembre 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4403 du mercredi 3 novembre 2021 – Valentin va faire une belle déclaration à Laëtitia ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». Il se confie sur ce qu’il ressent mais Laëtitia le rembarre : elle ne peut pas se remettre avec lui !





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4403

Alison revient au petit matin au bras d’un homme devant Barbara consternée. Abdel profite d’un malaise d’Imène pour récupérer les clefs et se détacher. Il s’enfuit mais entend les cris de douleurs d’Imène. Il décide de la sauver et lui donne ses cachets. Imène en profite pour le braquer et lui repasser les menottes. Bilal ne supporte pas que Jérémie regarde sa sœur avec insistance. Pendant ce temps, Alexandre tente de contacter sa famille sur leur réseau sécurisé…



Mouss est choqué par la méthode de Vanessa. Elle confisque les écouteurs de Betty qui se venge en allumant une cigarette. La CPE l’a puni et lui demande de copier des lignes. Mouss met en garde Betty sur les méthodes de Vanessa et lui conseille de bien écrire sa punition. Mais Betty décide d’écrire une phrase provocatrice…

Franck capte une conversation entre Barrault et Meinar. Ce dernier veut tendre un piège à Franck et Kalya en leur faisant croire que son enquête est finie…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4403 du 3 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

