Plus belle la vie : ce soir, un retour possible du couple Barbara / Abdel ? (résumé + vidéo épisode 4409 PBLV du 11 novembre 2021)

5 ( 3 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4409 du jeudi 11 novembre 2021 – Karim ne va pas bien et se confie à Barbara ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, il ne supporte pas la mort de son fils et le départ d’Alison, Barbara essaie de le rassurer et lui assure qu’Abdel va revenir ! Karim regrette qu’Abdel ne soit plus en couple avec Barbara, il pense qu’elle était la femme de sa vie !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Abdel libre, Alison le quitte, Kalya refuse de se marier, Sacha s’en va (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4409

Abdel se confie à Barbara qu’il est en infiltration, mais refuse de lui en dire plus, elle doit partir pour ne pas griller sa couverture. Barbara le prend en photo discrètement. Introduit par Ridouane, Abdel rencontre le prédicateur Muwaffaq. Il lui dit qu’il a combattu en Syrie. Muwaffaq le teste, mais Abdel répond bien. De son côté, Bilal se méfie de plus en plus d’Ambre qui tient un discours louche. Barbara veut approcher Nisma, mais elle est capturée par Jérémie…



Publicité





Les profs n’en reviennent pas du geste de Vanessa. Pour Rochat, c’est inadmissible ; elle doit quitter le lycée. Avec le départ de Vanessa, Betty arrête de faire la bonne élève et redevient « Betty ». Rochat pense à quelqu’un pour reprendre de poste de CPE….

Estelle invite Adriana à déjeuner. Sabrina lui pose question piège sur question piège. Adriana s’en sort avec brio, montre qu’elle est comme tout le monde…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4409 du 11 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note