Plus belle la vie en avance : Kalya sauve le fille de Barrault (vidéo PBLV épisode n°4416)

Alors qu’elle est sur le départ pour rentrer dans son pays, Kalya fait une action incroyable la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie« . En effet, dans l’épisode de lundi prochain, Kalya va carrément sauver la vie d’une petite fille !







Et il ne s’agit pas de n’importe quelle petite fille, il s’agit de la fille de… Barrault !







Delphine et Franck plaident la cause de Kalya auprès de Barrault mais c’est peine perdue. Kalya doit attendre à la mairie pour finaliser quelques papiers avant son départ en centre de rétention. Elle y croise Ségolène, la fille de Barrault, qui la nargue avec un air méprisant. Soudain, la petite s’étouffe avec un bonbon et Kalya se précite pour l’aider, lui sauvant la vie de manière spectaculaire…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4416 du 22 novembre 2021



