Un si grand soleil en avance : Noémie confronte Ludo (résumé + vidéo épisode n°773 du 15 novembre 2021)

Un si grand soleil du 15 novembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que Ludo a menti à Noémie, cette fois elle va le prendre sur le fait ce soir dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, Noémie tombe nez à nez avec Ludo qui sort de l’hôtel avec une femme !







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 773

Noémie attend près de l’hôtel. Elle voit Ludo sortir de l’hôtel en costume, avec une femme… Noémie confronte Ludo et lui reproche de s’être moqué d’elle. Ludo nie mais Noémie est en colère et affirme qu’il la dégoute. Elle s’en va en pleurant.



Et alors que Yasmine tente le tout pour le tout, le soutient d’Alice sera-t-il suffisant pour qu’il échappe au pire ? De son côté, Driss ne cesse de voir son avenir s’obscurcir…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 15 novembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

