Vendredi tout est permis : une spéciale Noël de VTEP le 17 décembre

Pour les fêtes, Arthur propose une soirée exceptionnelle de son émission « Vendredi, tout est permis », le vendredi 17 décembre à 21h05 sur TF1. Pour fêter Noël, l’animateur s’est entouré de nombreux invités : DENITSA IKONOMOVA, CARTMAN, IRIS MITTENAERE, TOM VILLA, FRANCK DUBOSC mais aussi VIRGINIE HOCQ et ARNAUD DUCRET ainsi que les danseuses du célèbre Moulin Rouge.







Une soirée unique placée sous le signe de la joie et des fous rires.







Pour cette occasion unique, Arthur a vu les choses en grand et a réuni ses amis afin de passer un moment inoubliable !

Au programme : les épreuves cultes de VTEP parmi lesquelles « le Casting Pub », « la Sérénade », « l’ABC Story »… mais aussi des défis complétement inédits : « le Dernier mot », « l’Amuse-bouche à la chaîne », « Qui suis-je 2.0 » ou encore « Garde le rythme ».



De nombreuses surprises auront lieu tout au long de l’émission avec notamment la présence d’Antonio, Klek Entòs ou Viktor Vincent qui vous feront perdre la tête avec des tours de magie et de mentalisme exceptionnels. Et préparez-vous à vivre un moment suspendu avec Claire Francisci Ducret qui proposera un numéro de pôle dance époustouflant.

Alors, rendez-vous avec Arthur et ses invités pour une soirée spéciale de rires et de délires et n’oubliez pas… C’est Noël, et à Noël tout est permis et la bonne humeur, garantie !

Principe des nouvelles épreuves :

« Le dernier mot »

Deux invités vont s’affronter assis face à face sur un tabouret autour d’un thème imposé par Arthur. Les invités devront donner chacun leur tour une réponse à notre animateur. Au bout de 30 secondes, celui qui aura donné la dernière réponse aura gagné. Le perdant se fera remplacer par un autre invité.

« L’amuse-bouche à la chaîne »

Cette nouvelle épreuve se joue à plusieurs joueurs placés en file indienne avec casque audio sur les oreilles pour les priver de l’audition. Ils devront à tour de rôle tenter de faire deviner un mot ou une expression à la personne devant eux. Mais pour compliquer les choses, ils auront tous un écarteur dans la bouche. Le but de cette épreuve : de la première personne de la ligne à la dernière, il faut faire deviner à la personne devant soi, un mot ou une expression sans être déformé.

« Qui suis-je 2.0 »

Il s’agit d’une évolution de la célèbre épreuve de VTEP : « Qui suis-je ? » qui mêle le dessin et la perspicacité. En effet, dans cette épreuve, Arthur aura besoin de deux joueurs : un invité qui devra placer sa tête dans le trou d’une grande ardoise et qui devra se servir de ses méninges pour deviner quel personnage, personnalité ou objet il est grâce aux questions qu’il va poser aux autres invités restés sur le canapé.

L’autre joueur sera en charge dessiner sur l’ardoise géante le personnage ou l’objet qu’Arthur lui aura proposé.

« Garde le rythme »

Dans cette épreuve, l’équipe du canapé du bas affronte l’équipe du canapé du haut. A tour de rôle, les équipes vont chanter une chanson en rythme avec l’aide d’un prompteur. A quatre reprises, la musique va s’arrêter et au retour de celle-ci, l’équipe devra avoir gardé le rythme et repris la chanson comme si de rien n’était. L’équipe qui aura le mieux réussi remportera l’épreuve.

