Audiences TV prime 8 décembre 2021 : « La France a un incroyable talent » au coude-à-coude avec « Le code », « New Amsterdam » toujours faible

Audiences TV prime mercredi 8 décembre 2021. Hier soir encore égalité quasi-parfaite entre les deux premiers en tête des audiences de la première partie de soirée. « La France a un incroyable talent » sur M6 et « Le code » sur France 2.







Pour l’un comme pour l’autre, 2.94 millions de téléspectateurs mais une meilleure part de marché pour le télé-crochet de M6.

« La France a un incroyable talent » : 15.4% de part de marché sur l’ensemble du public

« Le code » : 13.8% de part de marché sur l’ensemble du public.



Pour info, cette différence s’explique avant-tout par une différence de durée des deux programmes.

Notez toutefois que M6 était plus largement en tête sur les cibles commerciales avec 25% de pda auprès des moins de 50 ans ou auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Audiences TV prime 8 décembre 2021 : autres chaînes

Pour TF1 c’est toujours autant difficile avec « New Amsterdam ». Malgré une légère hausse, les scores restent particulièrement faibles avec seulement 2.40 millions de fans et 11.3% de pda.

On retrouve ensuite le magazine de France 3 « Des racines et des ailes » qui s’intéressait hier soir à Paris. Et cela a suscité l’intérêt de 2.28 millions de Français pour 11.3% de part d’audience.

Arte complète le top 5 avec la rediffusion du film « La ritournelle » de Marc Fitoussi vu ou revu par 1.16 million de cinéphiles (5.2% pda).

