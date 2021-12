Ici tout commence du 9 décembre : Eliott fait des cauchemars (résumé + vidéo épisode 289)

4 ( 2 )

Ici tout commence du 9 décembre, résumé et vidéo de l’épisode 289 – Eliott est rongé par son passé et fait des cauchemars ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Eliott a trouvé refuge chez Célia mais son sommeil est très agité et il n’arrive toujours pas à se confier…







Deux épisodes inédits à découvrir dès 17h55 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 289



La période de Noël provoque de terribles cauchemars à Eliott qui le rendent extrêmement sensible. Il devient incontrôlable et a même blessé Mehdi en cuisine en lui coinçant les doigts dans la porte. A vouloir tout garder pour lui, Eliott risque de perdre tous ses amis…

En cuisine, Maxime subit la pression du chef Teyssier, pendant qu’Eliott s’isole, assailli par ses cauchemars les plus sombres. En cuisine, Zacharie et Teyssier reviennent sur leur duel. Antoine lance un défi à Souleymane.

Ici tout commence – vidéo premières minutes du 9 décembre

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.f

