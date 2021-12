Ce soir sur M6 « Le voyage d’Arlo » (vendredi 24 décembre 2021)

5 ( 2 )

« Le voyage d’Arlo » est en mode rediffusion ce soir sur M6 dans le cadre de la désormais traditionnelle Disney Party.Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou en streaming vidéo sur 6PLAY depuis tous vos appareils connectés.







Publicité











Publicité





« Le voyage d’Arlo » ce soir sur M6 : l’histoire

Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l’extinction des dinosaures n’avait jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne s’étaient jamais éteints, et vivaient parmi nous de nos jours ? Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et craintif, va faire la rencontre d’un étonnant compagnon qu’il va prendre sous son aile : un petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé Spot.

Le saviez-vous ?

🦕 En plus d’une riche équipe d’artistes, des experts de l’anatomie des dinosaures à la psychologie enfantine ont étés consultés pour créer ces personnages hauts en couleur.

🦕 Installé chez Pixar depuis 15 ans, Peter Sohn signe ici sa première réalisation, ce long-métrage est le 134e des studios Disney. Il prête également sa voix au personnage du Collectionneur dans la version originale du film et a collaboré sur d’autres projets Pixar tels que “Ratatouille”, “WALL-E”, “LàHaut”, “Les Indestructibles”…



Publicité





🦕 Les cinéastes ont retranscrit les lieux qu’ils ont parcourus lors de leurs recherches dans le NordOuest américain : la Jackson Valley, les Tetons, les geysers et les cascades de Yellowstone, les prairies du Montana et les mesas du Désert rouge dans le Wyoming.

🦕 Pour créer et animer les images des séquences impliquant la rivière, l’équipe du film a effectué un périple en rafting dans les rapides tumultueux de la Snake River dans le Wyoming.

Bande-annonce vidéo

Et on termine comme souvent par la bande-annonce officielle

Partez en voyage avec Arlo ce soir sur M6. Et par avance, une belle soirée de Noël à toutes et tous.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note