Plus belle la vie : ce soir, Luna passe Noël avec Bastien (résumé + vidéo épisode 4440 PBLV du 24 décembre 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4440 du vendredi 24 décembre 2021 – C’est un réveillon un peu gênant que va passer Luna ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, avec Mirta, elles vont se retrouver à passer le réveillon de Noël avec Bastien et sa famille sur leur bateau !







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4440

Bastien est sur un petit nuage et ne pense qu’à son baiser avec Luna. Cette dernière est dans le même état. Luna et Mirta se préparent pour le diner chez les Castel. Luna est magnifique dans sa robe et annonce à Mirta qu’elle n’a même plus besoin de sa canne pour marcher. L’émotion de Mirta est immédiate. La mère et la fille sont accueillies chaleureusement sur le bateau. Hugo tient à leur présenter son frère et ses sœurs…



Le repas du réveillon se fera dans le nouvel appart de Boher et Léa. Patrick et Babeth s’y rendent et sont suivis de près par Manon qui les observe. Deux équipes de parents se distinguent : les parents modèles et les parents épuisés. La famille a réservé le plus beau des cadeaux à Patrick et Babeth…

Lola échappe au diner du réveillon prétextant un mal de ventre. Pendant le repas qui débute au Marci, Thomas et François se livrent à une guéguerre sans fin…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4440 du 24 décembre

