Ici tout commence du 20 décembre : Eliott est déçu (résumé + vidéo épisode 296)

5 ( 3 )

Ici tout commence du 20 décembre, résumé et vidéo de l’épisode 296 – Eliott est déçu de la réaction de sa mère ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Il pense qu’elle avait honte et il a pris sa décision : il ne veut plus la revoir !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Eliott retrouve sa famille, Célia a peur, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 20 au 24 décembre)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 296



Publicité





Eliott est bouleversé par la réaction de sa mère vendredi soir… Il se confie à Greg, il pense qu’elle avait honte de lui et n’encaisse pas qu’elle ait fait semblant de ne pas le connaitre. Greg essaie de la défendre mais Eliott est catégorique : il ne veut plus la voir !

Au Double A, les remarques d’un client bouleversent Eliott. Greg, lui, ne se montre pas d’un grand soutien. Deva et Souleymane se rapprochent. Esteban et Anaïs font une grande surprise à Lisandro !

Ici tout commence – vidéo premières minutes du 20 décembre

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note