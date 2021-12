Ici tout commence du 6 décembre : ambiance tendue à la coloc (résumé + vidéo épisode 286)

4 ( 2 )

Ici tout commence du 6 décembre, résumé et vidéo de l’épisode 286 – Rien ne va plus entre Eliott et Jasmine ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, Eliott est toujours aussi tendu au sujet de Noël et il n’adresse même plus la parole à Jasmine !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 286



Contrairement à Eliott, Jasmine est enchantée par les préparatifs de Noël… Entre les deux, le torchon brûle et cela se répercute sur l’ambiance de la coloc. Ils se fuient mutuellement et Greg se retrouve à faire l’arbitre entre les deux. Les tensions ne sont pas près de s’apaiser…

De son côté, Louis se creuse les méninges pour reconquérir Charlène et lui prouver son amour. Laetitia promet à sa fille que sa nouvelle histoire n’aura pas d’impact sur ses études à l’institut, mais Kelly n’est pas dupe.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 286 du 6 décembre

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

