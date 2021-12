Ici tout commence spoiler : Guillaume dit la vérité à Clotilde (VIDEO)

5 ( 4 )

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Contre l’avis de Laetitia, Guillaume va finalement avouer sa liaison à sa femme dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Clotilde propose des vacances à Guillaume, il décide de lui dire la vérité.







Guillaume avoue sa liaison avec Laetitia et lui explique que ce n’est pas l’histoire d’une nuit mais qu’il est attaché à elle…







Guillaume n’arrive plus à mentir à Clotilde, il craque et lui avoue sa liaison avec Laëtitia. Elle n’arrive pas à y croire… D’autant plus qu’il lui précise que ce n’est pas seulement une histoire d’un soir. Clotilde est abasourdie.

Ici tout commence spoiler Guillaume parle de sa liaison à Clotilde

