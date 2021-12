3.7 ( 3 )

« Les Grosses Têtes » du 11 décembre 2021. Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes vous convient ce samedi soir à une émission spéciale destinée à célébrer la fin de l’année 2021.Et oui, déjà ! Une année bien particulière vous en conviendrez ! Face à l’élection de Miss France 2022, France 2 joue la contre-programmation et vous invite à vous mettre sur votre 31.







L’équipe des Grosses têtes vous convie à une soirée festive pour terminer 2021 en beauté. Laurent Ruquier, en maître de cérémonie, vous attend pour vous offrir un jeu de culture générale plein de rebondissements !

« Les Grosses Têtes » du 11 décembre 2021 : invités et participants de ce samedi soir

Au menu de ce pré-réveillon, des happenings, des surprises et des invités de marque pour jouer avec nos « grosses têtes », un casting grand luxe complété par l’invité mystère… Devenue une tradition dans Les grosses têtes, Laurent Ruquier interrogera également une voyante sur l’année 2022 !

Les invités

Et nos Grosses Têtes seront réparties en deux équipes comme suit :



– d’un côté : Arielle Dombasle, Caroline Diament, Valérie Mairesse, Sébastien Thoen, Yoann Riou;

– de l’autre : Michèle Bernier, Bernard Mabille, Paul El Kharrat, Steevy, et pour la première fois Gaël Tchakaloff !

Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes célèbrent déjà la fin de l’année sur France 2 ! Serez-vous de la partie ? Rendez-vous sur France 2 dès 21h05 ou en replay et streaming vidéo sur France.TV et ce durant 7 jours.

Et juste après..

Juste après, Laurent Ruquier sera rejoint par Léa Salamé pour un nouveau numéro inédit de « On est en direct ».

