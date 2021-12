Plus belle la vie : ce soir, Babeth à nouveau maman (résumé + vidéo épisode 4434 PBLV du 16 décembre 2021)

5 ( 3 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4434 du jeudi 16 décembre 2021 – Babeth est à nouveau maman ce soir dans le feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Babeth a accouché d’un petit garçon et toute la famille vient faire sa rencontre dans la chambre de la maternité.







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Luna en danger, Estelle tombe de haut (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4434

Luna met un moment mais elle reconnait Bastien, un amour d’il y a vingt ans. Ils sont interrompus dans leurs retrouvailles par l’arrivée de Barrault pour la visite de l’hôtel. Le lendemain, Luna annonce à Mirta sa décision de vendre l’hôtel à Barrault et Vitreuil. Mirta est blessée que sa fille souhaite vendre à ces canailles. Mirta apprend par un contact de Roland que Barrault et Vitreuil veulent faire du Céleste un immeuble de bureaux. Elle est révoltée et essaie d’embarquer Léo et Roland dans le conflit contre sa fille…



Publicité





Lucie aimerait jouer avec Aurore mais elle ne sait pas comment traiter un bébé et met la petite en danger. Boher et Léa lui montrent comment s’en occuper. De son côté, Babeth est allée plusieurs fois à l’hôpital mais il s’agissait de fausses alertes. Mais là, Babeth sent que les contractions sont rapprochées…

Roland est content de voir que Kilian a le moral. Il pense que c’est à cause de la partie de pêche alors que Kilian n’attend qu’une chose, c’est de voir Betty à la fête…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4434 du 16 décembre

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note